İstanbul’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte Ordu rüzgarı esti. Alana gelen vatandaşlar Ordu’nun yöresel lezzetlerini tatma şansı bulurken doyasıya eğlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORDEF iş birliğiyle bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki etkinlik alanında başladı. Etkinliğe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı. Standları gezen Güler vatandaşlarla da sohbet etti. Alana gelen vatandaşlar ise Ordu’nun yöresel yemeklerinden tattı, kültürüyle buluştu. Öte yandan 20 Kasım’da başlayan etkinlik 23 Kasım’a kadar devam edecek.

"Çok muhteşem bir duygu, tekrardan hemşehrilerimizle bir araya geldik"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, "Vallahi çok muhteşem bir duygu. Hemşehrilerimizle bir araya geldik tekrardan. Bu vesileyle hem kültürel birlikteliğimizi, hem geleneklerimizi hem de aynı zamanda ticari bağlarımızı, ürünlerimizi paylaşıyoruz. Özlem de gidermiş olduk. Bu bakımdan son derece önemli" dedi.

Ortak projeler yapalım

Konuşmasının devamında ortak projelerin önemini de dile getiren Güler, "Ortak projeler yapalım. Artık Ordu İstanbul’un bir semti kadar. Zaman bakımından 1 saat 15 dakikada Ordu’ya uçakla gidilebiliyor. Yani artık gurbet diye bir şey kalmadı. İstiyoruz ki bu güzel duyguları canlı olarak da birlikte yaşayalım. Güzelliklere sığmayan Ordu; çerçevelere sığmayan şelaleleri, yaylalarıyla birlikte sadece hemşehrilerimiz olarak değil, herkes birkaç tane de yabancı getirsin başka şehirlerden, yakından görsünler. O bakımdan bu vesileyle vatandaşlarımızı Ordu’ya davet ediyorum. Ordu’da 3 ay değil 12 ay; Ordu’da da 4 mevsim yaşamak mümkün. Kışın da güzel, yazın da güzel, baharlarda da güzel. Yaylalarıyla her şeyiyle onun için farklı, yaşanabilir bir kent. Ordu 365 gün huzur içerisinde yaşanabilecek güzel bir kent. Onun için burada hem hasret gideriyoruz hem de geleneklerimizi, kültürümüzü birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vona Tarımsal Ürünler Kooperatifi çalışanı Muhsin Öztürk ise sattıkları organik ürünleri halkla buluşturduklarını belirtti.

"Burada çocukluğumdaki şeyleri gördüm"

Ordu etkinlik alanının çocukluk günlerini hatırlattığını söyleyen bir vatandaş ise, "Çok güzel. Her şey organik muhteşem. Burada çocukluğumdaki şeyleri gördüm. Yediğim ürünleri beğendim, çok güzel. Ne diyebilirim ki başka" dedi.

Kız kardeşiyle gelen Yağmur Akbulat, "Buraya kız kardeşimle birlikte gezmeye geldik. Çok güzel bir ortam, atmosfer var. Her şey çok güzeldi. Yemekleri olsun, etkinlikleri olsun seneye de tekrarlanmasını umuyoruz. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok beğendik ortamı" diye konuştu.

"Seneye tekrarlansın istiyoruz"

Hem etkinlik alanını gezen hem de eğlenen İpek Akbulat ise, "Buraya ablamla birlikte gezmeye geldik. Çok eğlenceli. Yemekleri, yöresel yemekleri, etkinlikleri de çok güzel. Seneye yine tekrarlanmasını istiyoruz. Böyle eğlenceli geçiyor" şeklinde konuştu.