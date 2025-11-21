Şişli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Başta yiyecek ve içecek ile gıda satan işletme sahipleri olmak üzere denetimlerde halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırılmazken; uygunsuzluklara ise asla geçit verilmiyor. Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde ruhsat, hijyen kontrollerinin yanı sıra işletmelerin ilaçlama belgelerini de tek tek incelendi. Ekipler tarafından işletme sahiplerine temizlik, hijyen kuralları ve gıda güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.

102 işletmeye 301 bin lira ceza kesildi 26 işletme mühürlendi

Öte yandan Şişli Belediyesi ekipleri tarafından 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde; ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan gıda ürünleri üzerine faaliyet gösteren’ 102 işletmeye 301 Bin 206 lira ceza kesildi. Ruhsat işlemleri tamamlanmayan 26 işletme ise mühürlendi.

Ayrıca Şişli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürütülen çalışmalar neticesinde de 124 işyeri denetlendi. Söz konusu denetimlerde 9 işletmeye belge eksikliğinden işlem yapılırken; işletmelerin içerisinde bulunan muhtelif paket veya şişe içerisinde 13.013 adet ürün toplatıldı.

Çevreyi kirleten işletmelere para cezası uygulandı

Denetimlerde, ‘5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre çevreyi kirleten 4 işletmeye de toplam 112 bin lira para cezası kesildi.

(RU-