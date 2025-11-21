Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimleri düzenleniyor.

Kağıthane Belediyesi, Kızılay ve Sivil Savunma iş birliğiyle ilçedeki ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimleri kapsamlı şekilde uygulanıyor. Program, afet anında doğru davranış biçimlerini öğretmeyi ve öğrencilerin bilinç düzeyini artırmayı amaçlıyor. Eğitimlerde deprem, sel ve yangın gibi afet anlarında güvenli tahliye yolları, toplanma alanlarının kullanımı ve temel ilk yardım uygulamaları örneklerle anlatılıyor. Öğrencilerin hem kendi güvenliklerini sağlamaları hem de çevrelerine destek olabilmeleri hedefleniyor. Programa katılan öğrencilere Kağıthane Belediyesi tarafından 4 GB’lık mobil internet paketi hediye ediliyor.

"Afetlere karşı hazırlıklı olmak, toplum olarak en güçlü savunmamız"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, afet bilincinin önemine dikkat çekerek, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak, toplum olarak en güçlü savunmamız. Gençlerimizin bu eğitimlerle bilinçlenmesi muhtemel risklere karşı daha güvenli bir nesil yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.