Sultangazi’de dün hafriyat döküm alanındaki toprak kayması sonucu 3 kamyon boşluğa düşerek zarar görürken bugün ise başka bir hafriyat kamyonu toprakla birlikte kayarak asılı kaldı.

Olay saat 15.40 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi’ndeki Cebeci Döküm Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün 3 hafriyat kamyonunun zarar gördüğü olayın ardından bugün ise bir kamyon sürücüsü toprak dökmek için damperi kaldırdığı esnada toprak kaydı. Zemin ile birlikte kayan hafriyat kamyonu askılı kaldı. Bunun üzerine bölgede bulunan iş makinaları kamyonu kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kamyon kurtarılırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.