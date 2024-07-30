Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesi üzerinden bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan BUDO, 30 Temmuz'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
İptal Edilen Seferler ve Saatleri:
Saat 17.45: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Saat 20.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Saat 20.15: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 17.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Kaynak: hakimiyet