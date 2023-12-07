Sultangazi Belediyesi, ekran önünden kamera arkasına sinemayla iç içe olmak isteyen gençlere güzel bir fırsat sunuyor. Sinema Akademisi ile senaryo yazarlığı, yönetmenlik ve oyunculuk dersleri veriliyor.

Sinema tutkusunu mesleğe dönüştürmek isteyen gençleri yalnız bırakmayan Sultangazi Belediyesi, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başında Sinema Akademisi’ni hayata geçirdi. Akademi, gençlere hobilerini mesleğe dönüştürme imkanı sağlıyor. Sinema Akademisi, üç ayrı dalda eğitimlerini sürdürüyor. Senaryo yazarlığı ile gençler metin yazma becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirirken, yönetmenlik branşında kamera ve kadraj becerisi, kurgu ve set ortamında çekim yapabilme becerisi kazanıyorlar. Ekran önünde olmak isteyen gençler ise oyunculuk bölümünü geçerek geleceğin yıldızı olmak için gayret gösteriyor. Aynı zamanda her ay alanında uzman ve tanınır isimler de yine Sinema Akademisi çerçevesinde kursiyerlerle buluşturuluyor.

“Gençler hayallerine kavuşsun diye”

Gençlerin hayallerine giden bu yolda uzman eğitmenlerle çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sinema tutkusunu farklı bir boyuta taşımak isteyen gençlerimizi yalnız bırakmıyor, Sinema Akademimizle onların bir profesyonele dönüşmesi için gayret ediyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde 3 ayrı bölümde eğitim gören gençlerimiz, kendilerini geliştirmek istedikleri alan doğrultusunda teorik ve pratik eğitimlerle sinema sektörüne dair birçok şeyi öğreniyor. Bizler de onları uzman kadrolarımızla en iyisi olabilmeleri için destekliyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak gençlerimizin her alanda önünü açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.