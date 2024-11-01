Sultangazi’de görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 2 ayın ardından yaşam mücadelesini kaybeden komiser M. Esat Kayacan için meslektaşları tarafından mevlit okutuldu.

Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitler Meydanında, 25 Ağustos günü yaşanan toz eylemi esnasında görevi başındayken kalp krizi sonucu kaldırıldığı Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ndeki 2 aylık yaşam mücadelesini kaybeden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Güvenlik Büro Amiri Komiser M. Esat Kayacan memleketi Adana’ya gönderilerek toprağa verilmişti.

Mesai arkadaşları ve meslektaşları şehit komiser M. Esat Kayacan için, Sultançiftliği merkez camiinde mevlit okuttu. Mevlide Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaş, çok sayıda çalışma arkadaşı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Mevlitte şehit polis M. Esat Kayacan için dualar edildi. Program çıkışında ise vatandaşlara lokum dağıtıldı. Sultangazi İlçe emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaş ise taziyeleri kabul etti.