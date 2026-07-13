Çok sayıda kullanıcı, ünlü tarihçinin eşyalarının satışa çıkarılmasını doğru bulmadığını belirterek tepkisini X üzerinden paylaştı.

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatının ardından eserleri, fikirleri ve akademik çalışmaları kamuoyunda anılmaya devam ederken, kişisel eşyalarına ilişkin ortaya atılan bir iddia gündeme geldi. Ortaylı’ya ait bazı eşyaların ikinci el satış platformlarında alıcıya sunulduğu öne sürüldü.

Eşyaların fiyatları gündem oldu

İddiaya göre İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, babasına ait fincan, vazo ve benzeri bazı eşyaları WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren ikinci el eşya gruplarında satışa çıkardı. Eşyalar için 200 ila 800 lira arasında değişen fiyatlar belirlendiği ileri sürüldü.

Satış ilanlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, ünlü tarihçiye ait kişisel eşyaların satışa sunulmasının saygısızlık olduğunu savunarak rahatsızlıklarını X hesaplarından dile getirdi.

Tuna Ortaylı açıklama yaptı

Tepkilerin artması üzerine Tuna Ortaylı, ikinci el satışların gerçekleştirildiği WhatsApp grubunda konuya ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul’da babasına ait yedi evin boşaltılmak zorunda olduğunu belirten Ortaylı, satış kararının gerekçesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Grubu kendi kişisel saçmalıklarımla meşgul etmek istemezdim, ancak görüyorum ki, burada yaptığım oylaşımların ekran görüntüsünü alıp haber yapmakta bir sakınca görülmemiş o zaman ben de bir açıklamasını yapayım, babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu.

Bunları da Tema Vakfı yakın zamanda adına bir hatıra ormanı açacağı için, o objeler çöpe gideceğine böyle bir şeye katkısı olsun diye düşünüp buradan satışa çıkarmıştım. Tabii hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de babasının malını sağa sola satan vefasız kızı olmakla itham ediliyorum. Neyse orası önemli değil, bu vesileyle gruptan başka bir şey satmayacağım, önceden bir şey satın alan herkese hatıra ormanına katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum, yazıyı yazan Oray Bey'i de üstün gazeteciliği için sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Babam adına bir kütüphane kuracağız, çünkü kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi"