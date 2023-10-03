Sıfır Atık projesine dikkat çekerek israfın önüne geçmek isteyen Sultangazi Belediyesi, okullar arası atık toplama kampanyası düzenledi. En çok atığın geri dönüşümünü sağlayan okullara, ödüllerini Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun verdi.

Sultangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde israfın önüne geçmek ve atık bilinci oluşturmak için çalışmalarını genişleterek sürdürüyor. Özellikle gençlerde atıkların geri dönüşümüne farkındalık kazandırmak için 2022-2023 eğitim - öğretim döneminde okullar arası atık toplama kampanyası düzenlenmişti. En çok atığın geri dönüşümünü sağlayan okullar için ödül töreni gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’ndaki programa Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, AK Parti ilçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Başarılı işler yapıyoruz”

Sıfır Atık projesi çerçevesinde geri dönüşüm konusunda hassas olunduğunu belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sıfır Atık konusunda oldukça başarılı işler yapıyoruz. 561 noktamızdaki atık kumbaralarımızla ilçemizin atıklarını topluyor, atık getirme merkezlerine getiriyor oradan da geri kazanım tesislerinde geri dönüşüm sağlıyoruz. Ne kadar bol imkanlara sahip olduğumuzu düşünsek de çok daha azını tüketmeliyiz. Çocuklarımıza bunun gerekliliğini doğru bir şekilde aktarabilirsek daha güzel bir dünyaya sahip olacağımıza inanıyoruz. Okullar arası atık toplama kampanyasına devam edeceğiz, öğrencilerimizden daha yoğun bir katılım bekliyoruz” diye konuştu.

Belediyenin uygulaması olan Atıkla Katıl’a da dikkat çeken Başkan Dursun, “Atıkla Katıl uygulamamızı kullanarak atık dönüşümü konusunda daha aktif olabilir, toplanan atıklarla puan toplayabilir ve bu puanları hediyeye çevirebilirsiniz. Geri dönüşüme teşvik eden bu uygulamamızı komşularımızın kullanmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Tören, Sıfır Atık Müdürlüğü Şefi Çevre Mühendisi Gülşen Pakyürek’in Sıfır Atık ve geri dönüşüm konulu sunumuyla başladı. Küresel ısınma sonucu meydana gelen iklim değişikliğinin kısa bir sürede büyük felaketlere yol açabileceğini anlatan Pakyürek, bunun önüne geçmek için günlük yaşamda alınacak basit tedbirleri de anlattı. Programda Sultangazi Belediyesi Mobil Sıfır Atık uygulaması olan A-Tıkla Katıl hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.