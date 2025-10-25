Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün ürünleri ile cep telefonlarının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.
ÖTV matrahı 4 bin 500 TL’ye kadar olan telefonlarda vergi oranı %25 olacak. 4 bin 500 TL ile 9 bin TL arasındaki telefonlar için ÖTV oranı %40 olarak belirlendi. 9 bin TL’nin üzerindeki üst segment cihazlar ise %50 ÖTV ile vergilendirilmeye devam edecek.
Dünya’nın haberine göre, cep telefonlarındaki yeni ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatlarında düşüş beklenen modeller ortaya çıktı.
XİAOMİ REDMİ NOTE 13 PRO
Güncel fiyat: 16.400-16.800 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 14.000-15.000 TL
XİAOMİ REDMİ NOTE 12 PRO
Güncel fiyat: 14.300-15.300 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 12.500-13.500 TL
SAMSUNG GALAXY A17
Güncel fiyat: 13.400-15.000 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 11.000-12.000 TL
REALME C61
Güncel fiyat: 6.999 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.000-5.500 TL
OPPO A5 PRO
Güncel fiyat: 14.699 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 13.000-13.500 TL
GENERAL MOBİLE ERA 30
Güncel fiyat: 6.199-7.500 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.000-5.500 TL
REEDER S19 MAX PRO S
Güncel fiyat: 5.700 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 4.500-5.000 TL
POCO M7 PRO
Güncel fiyat: 18.999 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 17.000-18.000 TL
SAMSUNG GALAXY A25
Güncel fiyat: 13.300-13.500 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 11.000-12.000 TL