Sultangazi Belediye Meclisi 2026 Mali Yılı Bütçesi için toplandı. Gerçekleşen oturumda 2026 Mali Yılı Bütçesi oylamaya sunuldu. Kürsüye çıkan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yapılan hizmetler ve 2026 yılı içinde yapılacak olan çalışmalar hakkında konuştu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "2019’dan beri çok ciddi işler yapıyoruz. Hep söylüyoruz borçlanmadan faiz ödemeden ciddi yatırımlar yapıyoruz diye. Tasarrufla giden bir süreç yönetirken şehrin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz betona yatırım yapmıyoruz. Yaptığımız hizmet merkezleriyle oraya yaşam getiriyoruz. Bizler Sultangazi’nin güzel insanlarına hizmet üretmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak için varız. Biz sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir belediye olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gayrimenkulleri doğrudan satış yaparak kaynak sağlamıyoruz. Biz gayrimenkul yönetimi yapıyoruz. Doğru tasarrufları hayata geçiriyoruz Mesela belediye hizmet araçlarımızı kiralamak yerine satın alarak bütçemizde ciddi manada tasarruf sağlamış olduk. Bu başka belediyelere de örnek olacak bir çalışma" dedi.

Mağlova Sosyal Tesisleri

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçedeki sosyal tesislerin sayının artması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Başkan Dursun "İnsanlarımızın daha uygun fiyata ve kaliteli yiyecekler yiyebilecekleri alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Cebeci Millet Bahçesi içerisine yaptık, en kısa sürede hizmete açacağız. Esentepe, Uğur Mumcu, Cumhuriyet, Mimar Sinan Şehir Ormanı, Hacı Bektaş-ı Veli Ormanı’na da sosyal tesis yapmak için harekete geçtik. Malkoçoğlu Mahallesi’nde bulunan eski tesisi de yıkarak yenisini inşa edeceğiz. Yani toplamda 7 sosyal tesisle vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Tesislerimize Sultangazi’ye önemli eserler kazandıran Mimar Sinan’ın en değerli eserlerinden olan Mağlova Sosyal Tesisleri adını verdik" diye konuştu.

Kültür Adası Projesi

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yıllardır önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın en büyük Sinema Tarihi Müzelerinden birini Sultangazi’de inşa ediyoruz. Sultangazi’ye turist çekeceğimiz, yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçilerin geleceği devasa bir kompleks olacak. İnşaatına başladık. Müzede sergilenecek malzemelerin büyük çoğunluğunu aldık. Aynı zamanda kütüphane, etkinlik merkezi, sergi alanları, cami ve medrese, restoran ve kafeteryalar, park alanı ve otopark da içerisinde yer alacak. Sultangazimizi ileriye götüren bir proje olacak" diye konuştu.

"Yardım para ile yapılmaz"

Meclis üyelerinin sorularına da yanıt veren Başkan Dursun, sosyal yardımları insanları incitmeden yapmanın önemine değindi: "Meclis üyelerimizin bir kaçı sosyal yardımlarımızı merak etmiş. Bizler sosyal yardımlarımızı hassasiyetle ve duyarlılıkla incitmeden, komşularımızı afişe etmeden yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ve yaşlılara günde 3 öğün yemek veriyoruz. Üstelik 40-50 lira almadan ücretsiz olarak yapıyoruz. Bizim anlayışımızda yardım parayla değil, gönülle yapılır. İhtiyaç sahibi ailelerimizin sosyal destek kartlarına her ay belirlenen miktarda para yatırıyoruz. Bizler komşularımız için varız. Biz Sultangazi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların hayata geçirilmesinde emeği olan herkese, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlıklarımıza ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm ekip arkadaşlarıma da emekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından 2026 Yılı Mali Bütçesi oylamaya sunuldu. Bütçe teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.