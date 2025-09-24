Her fırsatta önceliğin eğitim olduğunu vurgulayan Sultangazi Belediyesi, çocukların yeteneklerini geliştirebileceği birçok alan sunmaya devam ediyor. Onlardan biri olan Kaşif Çocuk, Miniklerin kendi benliklerini keşfetmelerinin yanı sıra ayakları yere basan sağlam bir karakter inşa etmelerine de yardımcı oluyor.

24 atölyede eğitim

Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi’nde eğitim veren Kaşif Çocuk ile, miniklerin yetenekleri keşfedilerek beceriye dönüşüyor. Kaşif Çocuk’ta; eğlenceli mutfak, düşünce becerileri, gems, eğitsel oyun, kodlama, ger dönüşüm, drama ve iletişim, robotik kodlama, oyuncak ve el becerileri, ön aşçılık, zeka oyunları, yer bilimleri, mutfak, dedektiflik, gökbilim ve uzay, scamper ve yenilikçi düşünce, LEGO robotlar, görsel sanatlar, drama, stem, kil ve seramik, mutfağın kimyası, gündelik yaşam becerileri ve bilim atölyesi olmak üzere 24 atölyede eğitim veriliyor. Çocuklar ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştiriyor.

Meraklı ve üretken gençler

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, " Gençlerimizin ilçelerinde aradıkları her faaliyete erişmesi için ilçemizde güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle eğitim alanında gerçekten önemli çalışmalar yapıyoruz. Kaşif Çocuk çocuklarımızın içindeki cevheri ortaya çıkarmasını sağlayan önemli projelerimizden bir tanesi. Çocuklarımızın yeteneklerini açığa çıkaracak doğru yönlendirmeleri yaparak hayal gücünün daha fazla kullanan, sorunlara farklı bakış açısıyla bakabilen çözümcü bireylerin yetişmesine yardımcı oluyoruz. Yarının büyükleri çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, bizlerin en büyük sorumluluğudur" dedi. Sınavla kuruma kabul eden Sultangazi Belediyesi Kaşif Çocuk’a başvurular 27 Eylül’e kadar devam ediyor.