Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Kırsal-Kent Buluşması” İrfaniye Mahallesi’nde gerçekleştirildi. İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ile Nilüfer’deki kadın derneklerinin temsilcileri katıldı.

Etkinlikte dayanışma ruhu ve birlikte üretme örnekleri ön plana çıktı. Kadınlar, ortaklaşa düzenlenen ekmek yapma atölyesine katılarak keyifli ve samimi anlar yaşadı. Bu buluşmada hem sosyalleşme fırsatı bulan kadınlar bağlarını güçlendirirken, verimli bir gün geçirme imkanı da buldu.

Etkinliğe katılarak kadınların heyecanına ortak olan Nuray Özdemir, kadınların dayanışmasının ve birlikte üretmesinin önemine dikkat çekti. Özdemir, “Bu tür etkinliklerle Nilüferli kadınların daha fazla bir araya gelmelerini, bağlarını güçlendirmelerini arzu ediyoruz. Birlikte olduğumuzda ve birlikte ürettiğimizde çok daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bu güzel buluşma da bunun güzel bir örneği oldu” dedi.

Buluşmaya ev sahipliği yapan İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Özlem Deniz, Nilüfer Belediyesi’ne kadın derneklerine sağladığı değerli destekler için teşekkür etti ve benzer etkinliklerin devam etmesini temenni etti.