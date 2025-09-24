Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da yatırım gündemiyle kritik ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkan Alemdar, son gidişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun misafiri oldu. Ziyarette Başkan Alemdar’a Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz eşlik etti. Kritik görüşmede Sakarya’da uzun zamandır gündemde olan yeni çevre yolu yatırımları ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ziyarete ilişkin, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Şehrimizin yıldızını daha da parlatacak projeler üzerinde istişarelerde bulunduk" paylaşımını yaptı. Görüşmenin ardından Başkan Alemdar Sakarya’ya müjdeli haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verdi. Görüşmede masaya yatırılan gündemler Arifiye ile Sapanca, Karapürçek ile Kuzey Marmara Otoyolu (Pekşenler) ve Pekşenler ile Sakarya Atatürk Stadı arasında ulaşımı sağlayacak, şehir trafiğini rahatlatacak ve transit geçişlerin süresini minimuma indirecek yeni çevre yolları oldu. Bunun yanı sıra görüşmede Pekşenler ile stadyum arasında projelendirilecek yeni çevre yolu için 2 adet yeni köprünün inşası görüşüldü.

"Şehri tarihi ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız"

Başkan Alemdar konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bakanımıza Pekşenler Kavşağı’ndan Yeni Stadyuma bağlantıyı sağlayacak ve Akyazı-Karapürçek hattını otoyola bağlayacak yeni çevre yolu projemizin yatırım programına alınması için talebimizi ilettik. Arifiye ile Sapanca Kırkpınar arasında yeni bir alternatif çevre yolu için de görüşme yaptık. Ulaşımda yepyeni bir dönemin kapılarını aralamayı, şehri tarihi ulaşım yatırımlarıyla buluşturmayı arzu ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na şehrimize gösterdikleri ilgi ve destek için şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda olan Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan’a, milletvekillerimize, il başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ulaşım ajandamız her zaman masamızın üstünde"

Başkan Alemdar, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir plan, program çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle ulaşım en önemli konulardan biriydi ve şehrin ulaşım ajandası her zaman masamızın üzerinde oldu. Daha öncede sık sık ifade ettiğim gibi biz ulaşımı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Toplu taşıma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla öncelikle ulaşım filomuzu güçlendirdik. Yeni yol projeleriyle birlikte duble yol ağımızı genişletiyoruz ve yeni yollar için de gerekli hazırlıkları tamamlayarak çalışmalara başladık. 530 araç kapasiteli katlı otoparkımızı da inşallah önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ulaşım açısından risk oluşturan köprüleri yıkarak, yerlerine modern ve güvenli köprüler inşa ediyoruz. Şehir Hastanesi’ne kadar uzanacak metrobüs hattımızın ilk etabını tamamladık ve hizmete aldık. Raylı Sisteme geçişin bir hazırlık süreci olan bu metrobüs hattımız, aynı zamanda Türkiye’deki diğer şehirlere de örnek teşkil ediyor. Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte bu yatırımımızın önemi daha da artacak" şeklinde konuştu.