Trendyol Süper Lig’in 29. haftası tamamlanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe galibiyet serisine devam ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftası oynanan 10 maçla tamamlandı. Haftanın en gollü mücadelesi Galatasaray - Çaykur Rizespor arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 37 gol atıldı. Son 10 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray 78 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde yenilmezlik serisi 18 maça çıkan Fenerbahçe de üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 76’ya çıkardı. Fatih Karagümrük’ü 5 golle geçen Trabzonspor, 49 puanla 3. basamakta yer aldı. Haftanın kapanış müsabakasında 46 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Gaziantep FK’ya deplasmanda kaybederek ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Çaykur Rizespor: 6-2

Sivasspor - Alanyaspor: 1-2

Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2

Başakşehir - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 5-1

Kayserispor - Hatayspor: 1-1

İstanbulspor - Kasımpaşa: 1-2

Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe - Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK - Beşiktaş: 2-0