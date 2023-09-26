Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan maçlar sonrası 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Pendikspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ’çirkin ve kötü tezahüratı’, Fatih Karagümrük, ’talimatlara aykırı hareketi’, RAMS Başakşehir ve Konyaspor ’saha olayları’, MKE Ankaragücü ’usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe takımlarının, "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle ve Adana Demirspor’un “3 futbolcusunun ihraç edilmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki’nin kulüp internet sitesinde yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’ın sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirsporlu futbolcu Kevin Rodrigues’in ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.