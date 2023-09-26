Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Güngören ile Yeşilbarış sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Güngören sokakta seyir halinde olan sürücü Atakan E. 06R 0006 plakalı otomobil, Yeşilbarış sokakta seyir halinde olan sürücü Yüksel Ö. Yönetimindeki 16 AUL 588 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.