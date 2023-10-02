Bursa’nın Mudanya ilçesinde yağışlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Süratli olduğu iddia edilen araçtaki 2 kişiye, ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kaza, Bursa’nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametine giden 16 SEK 17 plakalı otomobil sürücüsü Ş.A., yağmurlu havada asfaltın kayganlaşmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Aracın dışına savrulan A.O.’ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sürücü Ş.A. sıkışığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ağır yaralı Ş.A., Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.