Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, ikinci döneminde “Birlikte İyileşiyoruz” mesajıyla deprem bölgesine odaklanırken programda desteklenecek projeler açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir bir dünya inşası için toplumsal ve çevresel faydayı faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Borusan’ın, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nda ikinci dönem için destekleyeceği projeler belli oldu.

Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen programın ikinci döneminde “Birlikte İyileşiyoruz” mesajıyla deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik orta ve uzun vadede yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlayan projeler destekleniyor.

Programın 2. dönem odak alanları arasında, nitelikli eğitim desteği, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları yaratma, çevre ve ekoloji başlıkları yer aldı. 25 Temmuzda başvuruları açılan ve 27 Ağustosta başvuruların kapandığı programa, 38 şehirden 142 başvuru geldi.

PROJELERE KAPSAMLI DESTEKLER VERİLİYOR

Kazanan projelere, 6 ay boyunca ihtiyaçlarına göre tasarlanacak kapasite ve proje geliştirme desteği, etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği ve görünürlük desteğinin yanı sıra, proje başına 300 bin TL’ye kadar hibe desteği sunulacak. Bununla birlikte, Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı sağlanacak.

SEÇİLEN PROJELER BELLİ OLDU

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nda desteklenecek 4 proje;

Ayşe Kaşıkırık’ın Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı afet yönetimi kategorisinde, kadınlara kapasite güçlendirme desteği sunarak, afet ve kriz dönemlerinin yarattığı olumsuz etkileri, kadın liderliğinde birer fırsata dönüştürebilmeyi ve kadın potansiyelinin ortaya çıkmasını hedefliyor.

Kevser Özcan’ın Sağlık Hakkı Derneği, sağlık haklarına erişimi kolaylaştırma kategorisinde, afet döneminde ortaya çıkan üreme sağlığı problemlerine yönelik Hatay'da yaşayan kadınları, sağlık problemlerine yönelik bilgilendirmek ve sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak üzere bir elçi mekanizması inşa etmeyi amaçlıyor.

Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yarar’ın Erişilebilir Her Şey girişimi, deprem ve yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayan aktörleri ve karar alıcıları, erişilebilir kentler tasarlama konusunda harekete geçirici, bilinçlendirici, kamuoyu oluşturulacak bir iletişim ve savunuculuk kampanyası yürütülmesine odaklanıyor.

Uğur Mursaloğlu’nun Çiftçiden Eve adlı dijital platformu, geçim kaynakları ve istihdam yaratma başlığı altında, kurduğu sipariş sistemi aracılığıyla afet bölgesindeki satış yapan üreticilerin ürünlerini, tüketici ile buluşturmayı ve afet bölgesindeki gönüllü aşevlerine veya geçici kentlerde yaşayan insanlara gıda ulaştırarak kırsal kalkınmaya destek olmayı amaçlıyor.

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci dönemine yönelik görüşlerini dile getiren Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 6 Şubat'ta yaşanan felaket ile Türkiye'ye gönül borcu olan her kurum gibi kendilerinin de yönlerini deprem bölgesine çevirdiklerini ve neler yapabileceğimize odaklandıklarını söyledi. Ateş, "Birlikte İyileşiyoruz" ana temasını taşıyan programımızın ikinci döneminde deprem bölgesine fayda oluşturmayı amaçladıklarını anlatarak, "Cumhuriyet’in 100.yılında meyvelerini topladığımız Borusan Sürdürülebilir Fayda Programının birinci döneminde, etki alanı geniş, güzel çıktılar elde ettik. İlk dönemdeki deneyimleri, ilerleme aşamalarını ve gelinen noktayı bir belgesel haline getirerek unutulmaz kıldık. İkinci dönemimizde de faydaya odaklanan ve fark yaratan bir süreç yaşanacağına inanıyorum” diye konuştu.