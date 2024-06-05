MediaMarktSaturn’ün bağlı olduğu CECONOMY, 2032/33 mali yılına kadar, kendi ticari faaliyetlerindeki doğrudan ve dolaylı karbondioksit (CO2) emisyonlarını yüzde 58,8, değer zincirinin bazı bölümlerindeki CO2 emisyonlarını ise yüzde 32,5 oranında azaltacak. Ayrıca şirket, 2027/28 mali yılına kadar tedarikçilerinin yüzde 74’ünün Paris Anlaşması doğrultusunda bilim temelli hedeflere uyum sağlamasını taahhüt ediyor.

CECONOMY AG (CECONOMY) için sürdürülebilirlik tartışmaya açık olmayan bir konu. Bu nedenle şirket, bağımsız Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından bilime dayalı ve iddialı olduğu teyit edilen iklim hedefleri belirledi. CECONOMY ve MediaMarktSaturn CEO’su Dr Karsten Wildberger, "Sürdürülebilirlik DNA’mızın ayrılmaz bir parçası ve buna göre değerlendirmek istiyoruz. Bu onay ile SBTi iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizi kabul etmiş oldu. Avrupa’nın en büyük elektronik perakendecisi olarak, iş uygulamalarımızı sürekli optimize ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek ve çevre dostu ürün ve hizmetler için yenilikçi teknolojiler geliştirerek öncülük etmek ve emisyonların azaltılmasına belirleyici bir katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Bilime Dayalı Hedefler girişimi, şirketleri iklim bilimi ve Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu emisyon azaltma hedefleri belirleme konusunda desteklemek amacıyla 2015 yılında hayata geçirildi. SBTi, şirketlerin kendi emisyon hedeflerini uzmanlardan oluşan bir ekip aracılığıyla bağımsız olarak değerlendirmelerini ve doğrulamalarını sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre SBTi, şirketin iddialı iklim hedeflerini doğrulamış bulunuyor:

Şirket, mutlak Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını (doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonları) 2018/19 baz yılından başlayarak 2032/33 mali yılına kadar yüzde 58,8 oranında azaltmayı taahhüt ediyor.

Şirket, 2021/22 temel yılından başlayarak 2032/33 mali yılına kadar kendi markalarının kategori 4 (nakliye ve dağıtım) ve kategori 1 ve 11 (satın alınan mal ve hizmetler ve satılan ürünlerin kullanımı) mutlak Kapsam 3 emisyonlarını yüzde 32,5 oranında azaltmayı taahhüt ediyor.

Şirket, 2027/28 mali yılına kadar tedarikçilerinin yüzde 74’ünün (satın alınan mal ve hizmetler alanındaki satışlar açısından ölçülen) Paris Anlaşması doğrultusunda kendi bilime dayalı hedeflerini takip etmelerini sağlamayı taahhüt ediyor.

Şirket, iklim nötr iş uygulamaları konusunda gayret gösteriyor. Şirket, örneğin bina otomasyonu ve kendi ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisinin optimizasyonunun yanı sıra mağazalarında büyük ölçüde LED aydınlatmaya geçerek ve yeşil elektrik satın alarak kendi ticari faaliyetlerinin CO2 ayak izini azaltıyor. Grup ayrıca müşterilerinin doğru sürdürülebilir ürünleri seçip kullanmalarına ve böylece daha az enerji tüketmelerine de yardımcı oluyor.

Şirket, 2021 yılından bu yana Avrupa İklim Paktı’nın Sürdürülebilir Tüketim Taahhüdü’nü gönüllü olarak destekleyen Avrupa’daki ilk perakende şirketlerinden biri oldu. Girişim, şirketleri ileriye dönük iklim koruma önlemlerini tanımlamaya motive etmeyi amaçlıyor.