İran’da 28 Aralık’ta ulusal para biriminin sert değer kaybı nedeniyle başlayan protestolar, kısa sürede rejim karşıtı bir boyut kazandı. Ülkede sokaklardaki müdahaleler giderek şiddetlenirken, uygulamaya konulan bazı kısıtlamalar ve eylemlerde hayatını kaybedenlerle ilgili farklı iddialar gündeme geliyor.

İRAN SAYIYI '3 BİN 117' KİŞİ OLARAK AÇIKLADI

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamasında, ülkenin birçok noktasındaki protestolar sırasında meydana gelen şiddet olaylarında 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek bunların "şehit" sayıldığı ifade edildi.

Olaylarda öldürülenlerin çoğunun "silahlı saldırılar ve terör eylemleri sonucu yoldan geçen vatandaşlar ve bazılarının da gösteriler sırasında terörist unsurlar tarafından hedef alınan protestocular" olduğu aktarıldı.

REUTERS: ÖLÜ SAYISI 5 BİNE ULAŞTI

Daha önce İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan bir yetkili ise 500’ü güvenlik personeli olmak üzere 5 bin kişinin öldüğünü söylemişti.

İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, eylemcileri masum insanları öldürmekle suçlamıştı.