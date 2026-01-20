ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de yürütülen operasyonlarda başarılı bir performans sergilediklerini belirtirken, bir cezaevi firarı yaşandığını açıkladı. Trump, Avrupalı mahkumların kaçmaya çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini ve olayın dün gerçekleştiğini söyledi. Cezaevinde Avrupalı teröristlerin bulunduğunu ifade eden Trump, Suriye hükümeti ve yeni lideriyle koordineli çalıştıklarını belirterek, tüm mahkumların yakalanıp yeniden cezaevine konulduğunu aktardı. Trump, söz konusu kişilerin dünyanın en tehlikeli teröristleri olduğunu ve tamamının Avrupa kökenli olduğunu vurguladı.

Ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın oldukça güçlü bir lider olduğunu belirten Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEĞİM

Trump, gazetecilerin Erdoğan sorusuna ise görüşmelerin çok pozitif olduğunu belirterek Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Trump, Erdoğan'la birazdan telefonda görüşme yapacağını söyledi.