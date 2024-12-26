Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan tarihi devrim tüm dünyada ses getirdi.

Rusya ve İran'ın desteğine rağmen 27 Kasım'da İdlib'te başlayan ve 13 günde Şam'da başarıya ulaşam muhalif yürüyüşü durduramayan Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

Yönetimi muhalifler ele alırken 13 boyunca sivillere ölüm yağdıran mezhep güdümlü İranlı milis güçler ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Bu tarihi gelişme sonrası Suriye'deki tüm kazanımlarını kaybeden İran'dan ilk adım geldi.

Suriye'de yeni yönetimin güven ve istikrar için tüm dini ve etnik kesimlere eşit derecede ve hakkaniyetli yaklaşım söylemlerine gölge düşürmek isteyen İran destekli güçler harekete geçti.

İRAN DESTEKLİ DİN ADAMLARININ MEZHEP PROVOKASYONU

Esad rejimine yönelik muhalif yürüyüşün ilk günlerinde Şii'ler için kutsal sayılan bir türbenin ateşe verildiği anlara ilişkin görüntüler yeniymiş gibi servis edilirken ülkede Şam'ın düşmesinden sonra başlayan huzur ortamı bir anda kendini kaosa bıraktı.

Galeyana gelen Alevi topluluklar sokağa döküldü.

Bir yandan da İran destekli din adamları meydanlarda görülmeye başlandı. Halkı yeni yönetime karşı kışkırtan din adamlarının görüntüleri sosyal medyada yayılırken içlerinden birinin "Bizi kışkırtmaya kalkanların kellesini keseriz" söylemi dikkat çekti.

İran'ın bu kaos planına ilk tepki ise Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani'den geldi.

İran'ı uyaran "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullanırken kısa süre önce halka hitap eden İran lideri Ali Hamaney'in sözleri akıllara geldi.

Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen bir programa katılarak yaptığı konuşmada adeta Suriye'de ayaklanma çağrısı yapmıştı.

Hamaney, "Suriye’de güçlü ve onurlu bir hareketin yükseleceğini öngörüyorum. Genç bir Suriyelinin kaybedecek hiçbir şeyi yok - üniversitesi güvensiz, okulu güvensiz, evi güvensiz, sokağı güvensiz, tüm hayatı güvensiz. Ne yapması gerekiyor" demişti.