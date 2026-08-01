ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, The Wall Street Journal gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı.

TRUMP'TAN YENİ SALDIRI TALİMATI İDDİASI

Gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimini masaya oturtmak amacıyla ülkeye yönelik birkaç gün sürecek yeni bir saldırı dalgası başlatılması yönünde emir verdiği iddia edildi. Haberde, yeni ABD saldırılarının hafta sonu itibarıyla başlayabileceği öne sürüldü.

TRUMP SİNYALİNİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Camp David başkanlık yerleşkesinde düzenlenen ve basına açık gerçekleştirilen kabine toplantısında İran’a yönelik yeni saldırı sinyali vererek, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, 'artık dayanamıyoruz' diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların, İran’ın karşılık verme kapasitesi tamamen sona erene kadar sürüp sürmeyeceğine ilişkin bir soruya Trump, "Bir süre daha devam eder. Gittikçe zayıflayacaklar. Belki şu an biraz güçlenebilirler ancak daha sonra yeniden zayıflayacaklar ve etkileri tamamen tükenip gidecek" yanıtını vermişti.