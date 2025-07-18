Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk Buzağılık mevkiinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 EL 616 plakalı otomobil ile 72 ACF 478 plakalı otomobilin karıştığı kazada, 72 ACF 478 plakalı araçta yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı. Kazada her iki araçta bulunan diğer sürücü ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.