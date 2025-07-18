İnegölspor Altyapı Genel Koordinatörü Mahmut Demirtaş önderliğinde A takımdan bağımsız altyapı için yönetim kurulu seçildi.

Altyapı yönetim kurulunda Osman Yılmaz, Mustafa Şimşek, İlker Tokdemir, Erdal Recep Bayraktar, Ali Bodur, Saim Metinbaş, Ergün Topal, Mümin Vatansever, Aydın Akman, Muharrem Akan, Tolga Tutumlu, Kerem Arı ve Ahmet Hacılar yer aldı.



Altyapı Genel Koordinatörü Mahmut Demirtaş, altyapı yönetiminin A takım yönetiminden bağımsız çalışmalar yapacağını ifade ederek, “Birbirinden değerli 13 kişilik bir yönetim kurulu oluşturduk. Buradaki amacımız altyapımızın daha kaliteli hizmet alabilmesi. Malumunuz A takım yöneticileri büyük bir mali yükün altına giriyor. Biz A takımdan bağımsız yapacağımız çalışmalar ile altyapımıza maddi kaynak sağlamayı ve altyapımızı daha güçlü hale getirmeyi planlıyoruz. Altyapımızda ciddi manada eksikler vardı. Bu eksikleri geçtiğimiz dönem kurulan İnegölspor Aile Birliği üyeleri canla başla çalışarak çözmeye çalıştı. Aile Birliği üyelerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah Aile Birliği ile uyumlu bir şekilde çalışarak altyapımızı daha ileri noktalara taşıyacağız. Altyapı bizim için çok değerli ve önemli. Altyapı futbolcularımıza ve hocalarımıza gerekli desteği yönetim olarak vereceğiz ve ileriki dönemlerde A takımımıza daha çok futbolcu göndermeyi sağlayacağız. Tüm ilçe halkımızı altyapımızdaki sporcularımıza destek vermeye davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.