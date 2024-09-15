Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yaşanan tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Balıkesir-Bursa karayolu Balıkesir istikameti Susurluk ilçesi Demirkapı mevkiinde H.A. idaresindeki 10 TN 116 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.