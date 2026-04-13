

Takımın son ana kadar inancını kaybetmediğini belirten Taban, “Elazığ maçında müthiş bir dönüş yaptık, orda hep şunu dedik bir beş dakika daha olsaydı biz o maçı da kazanacaktık. Galibiyetle sonuçlansaydı buradaki galibiyetimiz sonrası daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Sonuna kadar kovalayacağız. Rakibin analizini yapmıştık, eksiklerini, bizim artılarımızı anlatıp ona göre hazırlanmıştık. Futbolcu kardeşlerimiz de harfiyen uyguladılar.” dedi.

“GALİBİYETİMİZİ TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ”

Emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarılan taraftarlara da özel parantez açan Taban, “Taraftarımız emniyet güçleri tarafından dışarı çıkarıldı, oyunun geri kalan kısmında 20 bin kişiye 25 kişi mücadele ettik. Bu galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimize şunları da söyledik sezon başından beri sizinle gurur duyuyoruz dedik, bugün bir daha bunu bizlere ispatladılar. Güzel oldu Allah’ımıza şükürler olsun önümüzdeki iki maçımız var altı puanlık bir serüven, analizlerimize devam edip yolumuzu çizeceğiz.” dedi.