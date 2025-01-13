Vergiler, harçlar, sigara ve alkol gibi temel harcamalardaki fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi: Çerez fiyatlarına zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Tadım çerez grubuna yapılan zamları açıkladı.

Erol Dündar, yaptığı açıklamada, özellikle Tadım markasının çeşitli çerez ürünlerinde fiyat artışı yaşandığını belirtti. İşte zam gelen bazı ürünler ve yeni fiyat listesi:

İşlenmiş Kaju (75 gr - Midi Paket): 65,00 TL

65,00 TL İşlenmiş Kaju (140 gr - Aile Paket): 120,00 TL

120,00 TL Zarlı Kavrulmuş Kaju (140 gr - Aile Paket): 150,00 TL

150,00 TL Kaju Çiğ (140 gr - Aile Paket): 120,00 TL

120,00 TL Beyaz Leblebi (90 gr - Midi Paket): 26,00 TL

26,00 TL Beyaz Leblebi (180 gr - Aile Paket): 52,00 TL

52,00 TL Tuzlu Leblebi (90 gr - Midi Paket): 26,00 TL

26,00 TL Tuzlu Leblebi (180 gr - Aile Paket): 52,00 TL

52,00 TL Çifte Kavrulmuş Sarı Leblebi (90 gr - Midi Paket): 26,00 TL

26,00 TL Çifte Kavrulmuş Sarı Leblebi (180 gr - Aile Paket): 52,00 TL

52,00 TL Tuzlu Yer Fıstığı (45 gr - Mini Paket): 10,00 TL

10,00 TL Tuzlu Yer Fıstığı (90 gr - Midi Paket): 20,00 TL

20,00 TL Tuzlu Yer Fıstığı (180 gr - Aile Paket): 40,00 TL

40,00 TL Ceviz İçi (70 gr - Midi Paket): 65,00 TL

65,00 TL Ceviz İçi (150 gr - Aile Paket): 138,00 TL

138,00 TL Antep Fıstıklı Bar (30 gr - Mini Paket): 35,00 TL

35,00 TL Hurmalı Bar Fındık & Tarçınlı (40 gr - Mini Paket): 20,00 TL