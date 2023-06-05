Başarılı taekwondocu Ecrin İlhan ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bir araya geldi.

Bolu’da düzenlenen Bölge Şampiyonasında 3’üncü olarak Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazan 1308 Osmaneli Belediyespor taekwondo sporcusu Ecrin İlhan, Başkan Şahin’i makamında ziyaret etti. Çalışmaları hakkında İlhan’dan bilgi alan Başkan Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “6 Haziranda Tokat’ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda sporcumuza başarılar dileriz. Sporcumuzu, ailesini, antrenörümüz Mesur Düş’ü ve tüm camiamızı tebrik ederiz” dedi.

İlhan ise misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı Başkan Şahin’e teşekkür etti.