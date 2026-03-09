Donald Trump, CBS News’e verdiği röportajda İran’daki stratejik hedeflere yönelik operasyonların seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, savaşın büyük ölçüde sona yaklaştığını savunarak İran’ın donanma, iletişim ve hava gücünün ciddi şekilde zayıflatıldığını ileri sürdü. ABD Başkanı ayrıca, başlangıçta 4-5 hafta süreceği düşünülen hedeflere çok daha kısa sürede ulaştıklarını iddia etti.

"HAMANEY'İN YERİNE BİRİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." dedi.

Trump, "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti, ancak bu kişinin kim olduğuna ilişkin ayrıntılara değinmedi.

HEDEF, HÜRMÜZ BOĞAZI MI?

ABD Başkanı Trump, röportajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar verirken, "boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Trump, İran'a yönelik "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." ifadelerini kullandı.