İnegöl İshakpaşa İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında, 2. sınıf öğrencisi Ömer HARDALLI'nın gösterdiği örnek davranış görenleri duygulandırdı. Gösteri esnasında yere düşen bayrağı özenle alıp alnına koyarak öpen Ömer, takdiri topladı. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı; "SEN NE GÜZEL BİR ÇOCUKSUN ÖMERİMİZ.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı sununumunda 2/B Sınıfının gösterisi esnasında yere düşen Bayrağımızı özenle alıp öpen Ömer HARDALLI.

Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bu bayram gününde şanına yakışır bir davranışınla bizlere örnek oldun. Seninle birlikte seni yetiştiren veli, öğretmen ve okul idarecilerimizi tebrik ediyoruz. "



Kaynak: HABER MERKEZİ