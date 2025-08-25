Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle ben teknik ekibi, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Üst düzey mücadele ettiler. Biz buraya derin kadromuz olmamasına rağmen 2-3 eksikle geldik. 1-0 öne de geçtik. Baskı yedik ama rakibe pozisyon vermedik. 2 tane uzaktan gelen şut ile golü yedik ve mağlup olduk. Üzülüyoruz. Hakeminde yanlı kararları bizi içeride ince ince doğradı. Hakemde baskı altındaydı. Ama takımımız ilerisi için umut verdi. Batman bizim rakibimiz ama bütçe olarak değil ama biz Batman’a kafa tuttuk, direnç gösterdik. Biz buradan 1 veya 3 puanla da dönebilirdik. Nasip olmadı. İnşallah haftaya Karacabey maçı ile güzel bir sayfa açacağız. Buraya İnegöl’den gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Yüzlerce kilometre yol geldiler.”

Kaynak: BÜLTEN