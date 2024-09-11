Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil motosikletli kuryeye çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin bahçesine devrildi. Kaza sonucunda kurye ve araçtaki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Doktor Remzi Kazancıgil Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Esra D.'nin kullandığı 34 GK 4074 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önündeki motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kaldırıma çıkarak takla attı ve bir sitenin bahçesine devrildi. Bu arada, takla atan aracın etkisiyle otobüs durağının camı da kırıldı.

Kazada araç içindeki bir kişi ve motosikletli kurye, camlardan ve araç parçalarından hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Devrilen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı, polis ekipleri ise kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.