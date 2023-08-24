4 gencin içinde bulunduğu araç takla atarak yol kenarına devrildi. Araçtaki biri uzman çavuş 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaşam mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde takla atarak kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

BİRİ UZMAN ÇAVUŞ 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Göksun Devlet Hastanesi civarında gece saatlerinde içinde 4 gencin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobildeki uzman çavuş Umut Sarıkaya, Altay Aloğlu ve Halil Ekici, hayatını kaybetti.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

B.S. adlı genç de ağır yaralandı. Kaza ihbarı sonrasında olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cansız bedenleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Feci kazadan ağır yaralı olarak kurtulan B.S. ise, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.