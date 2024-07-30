Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenecek organizasyonla Kayseri 2. Eleme Müsabakaları yapılacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Akçakaya Mahallesindeki Talas Model Uçak Pisti’nde 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa aralarında Kayseri, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir’in de olduğu 5 ilden toplam 45 sporcu katılacak.

Hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde yapılacak yarışlarda dereceye giren sporcular 381 kişinin yer alacağı Türkiye Atlı Okçuluk finallerinde ter dökecek.

09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışları tüm vatandaşlar ücretsiz olarak Talas Model Uçak Pistinde izleyebilecek.