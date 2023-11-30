Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen bir operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir başarı elde edildi. Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 10 milyon dolar değerindeki bir incil ele geçirildi. Operasyon neticesinde, İstanbul ve Manisa illerinden gelen 6 şüpheli, M.S. 1. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve 10 milyon dolarlık piyasa değeri bulunan 'Erken İncil' adı verilen kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, Kurşunlu Jandarma Karakolu'nda gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan 6 kişiden 3'ü, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise titizlikle sürdürülüyor.