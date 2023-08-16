CHP'nin içindeki değişim tartışmaları devam ederken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerine devam ediyor. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı Dersim Harekatı dolayısıyla bir kin taşıdığını iddia ediyor.

Tanju Özcan, CHP'li belediye başkanları arasında Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adaylığını geri çekmesinin ardından, CHP'nin sonbahardaki kurultayına dair olası adayları merak konusu haline getiriyor.

Özcan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı Dersim Harekatı nedeniyle kin taşıdığını dile getirdi. Dersim Harekatı'na atıfta bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun içinde bu konuya dair bir ukde olduğunu öne sürdü. Özcan'a göre, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı olumsuz bir yaklaşımı var ve nadiren Atatürk'ü övgüyle anıyor.

Özcan'ın açıklaması şöyle;

"Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor.



Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş.



Kılıçdaroğlu'nun içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslemiyor. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlanmıyor."