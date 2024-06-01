Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu ve bu sabah Yeniköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, mühendis ve iş insanı olarak tanınır. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller ile evli olan Çiller'in bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

Saint Joseph Fransız Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra, Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik eğitimlerini tamamladı. Daha sonra Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinde MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, sekiz yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Tansu Çiller'in 1993 yılında ilk kadın başbakan olarak göreve başlamasıyla Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başından itibaren alternatif tıbba ilgi duyan Özer Çiller, bu alanda çeşitli kitaplar yayımlamıştır.