Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında üç kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul yönünde seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

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Devrilen motosikletlerde bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Polis ekiplerinin trafiği kısa süreli olarak kapattığı kaza alanındaki yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA