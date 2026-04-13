2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde 628 bin 255 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,5’lik bir düşüşe işaret etti. Buna karşın tapu harç gelirleri aynı dönemde %73,6 artarak 51 milyar 800 milyon liraya yükseldi.

Sektör temsilcileri, yılın başında uygulamaya giren “tapuda gerçek beyan” sisteminin, satış adetlerinde gerilemeye rağmen gelirlerdeki artışın temel nedenlerinden biri olduğunu ifade ediyor.

YANLIŞ BEYAN ÇOK RİSKLİ

İstanbul Gayrimenkul Değerlendirme tarafından yapılan uyarıda “Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde satış bedelinin tapuda gerçek değerinin altında beyan edilmesi, geçmişte yaygın bir uygulamaydı. Ancak günümüzde gelişen dijital denetim sistemleri, bu yaklaşımı önemli ölçüde riskli hale getirmiştir” denildi.

ETKİN KONTROL SAĞLANIYOR

Gelir İdaresi ve ilgili kurumların banka transferleri, ekspertiz raporları ve ilan platformlarındaki verileri birlikte analiz ettiği belirtilen uyarıda, “Bu sayede beyan edilen bedelin piyasa gerçekleriyle uyumu etkin biçimde kontrol edilmektedir” hatırlatmasında bulunuldu.

YÜKSEK CEZASI VAR

Gerçekleşen fiyatla beyan edilen fiyat arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gerçek satış bedeli esas alınarak yeniden hesaplama yapılacağı belirtilen açıklamada “Öncelikle eksik ödenen tapu harcı tahsil edilir. Ardından yüzde 100 oranında vergi ziyaı cezası uygulanır ve gecikme faizi işletilir” ifadelerine yer verildi.

İKİ TARAF DA SORUMLU

Tapu harcının alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödendiğine dikkat çekilen açıklamada “Eksik beyan durumunda her iki taraf da sorumluluk altına girer. Denetimler, geçmiş yıllara ait işlemleri de kapsayabilir. Eksik beyanın fark edilmesi halinde, ‘pişmanlık’ hükümleri kapsamında düzeltme yapılarak ceza uygulanmayabilir. Yalnızca faiz ödenmesi mümkün olabilir” denildi.