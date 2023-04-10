İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, deplasmanda 1-0 kazandığımız HES İlaç Afyonspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından açıklama yapan Güneş, şunları söyledi:

“Öncelikle deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyum. Bu maç bizim için çok önemliydi. Maça iyi hazırlanmıştık iyi de başladık. Alanları çok iyi kapattık ve kazandığımız toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. Kazandığımız toplardan sonra biraz daha sakin olabilseydik burada bambaşka bir sonuç da olabilirdi. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. İki haftadır talihsizlikler yakamızı bırakmamıştı. Cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Buna rağmen oyunun hakimi olduğumuz maçları kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorduk. Onun için bu maç bizim için çok büyük önem arz ediyordu. Her maçın final olduğu bu ligde haftaya evimizde rakibimizle oynayacağız. Bütün taraftarımızı maça bekliyoruz. Ayrıca Afyon’da taraftarımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Birçok yaralı taraftarımız var. 2 kardeşimiz şuan hastanede. Daha sağduyulu ve sakin olunması gerek. Geçen hafta iç sahada da aynı mağduriyetimiz oldu. Taraftarımıza ve camiamıza karşı yapılan bu olaylar sporun birleştirici gücüne yakışmıyor. Taraftarımız bizim için çok önemli ve bu maçta da bizi yalnız bırakmadılar. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum.”

İBRAHİM USLU