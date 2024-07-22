Bursaspor, 2024-25 sezonuna start verdi ve tarihinde ilk kez 3. Lig’de mücadele edecek. Teknik direktör Pablo Martin Battala yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, 8 Eylül'de başlayacak yeni sezon için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda, taraftarlar teknik direktör Battala ve oyunculara büyük ilgi gösterdi. Meşaleler yakan ve "O sene bu sene" ile "Sil baştan başlamak gerek bazen" pankartları açan taraftarlar, takıma olan güvenlerini gösterdiler.

Antrenmanda, 13 yeni transferden 12’si yer alırken, Tahir Babaoğlu özel işleri nedeniyle 2 gün izinli olduğu için katılamadı. Toplamda 4'ü kaleci olmak üzere 27 oyuncu antrenmanda hazır bulundu. Bursasporlu futbolcular, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bursa’da tamamlayacak. İkinci etap kampı ise 4-19 Ağustos tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilecek.