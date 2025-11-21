Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında düzenlediği kültür etkinlikleri ile çocukların sosyalleşmesini, eğlenirken öğrenmesini sağlıyor. Taraklı Kültür Merkezi’nde Çok Bilmiş İbiş programı, renkli kuklalar ve hareketli sahne diliyle çocukların ilgisini çekti, minik izleyiciler oyun boyunca kahkahaları ve enerjileriyle salonu doldurdu. Oyunda dostluk, merak ve öğrenme temaları eğlenceli bir dille işlendi. Kuklalarla kurulan interaktif bölümler sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de karakterlerin hikâyesine aktif olarak katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik tiyatro etkinlikleriyle ilçelerde kültürel hareketliliği artırmayı ve miniklerin sanatla erken yaşlarda buluşmasını sağlamayı sürdürüyor. ‘Çok Bilmiş İbiş’ gösterisi de bu çerçevede çocukların hem keyifli vakit geçirdiği hem de sanata yönelik ilgilerini pekiştiren renkli bir etkinlik olarak dikkat çekti.