Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kahvehane buluşmasında vatandaşlara destek çağrısı yaparak, "Uyuşturucuyla mücadelede tüm tedbirlerimizi aldık, operasyonlarımız devam ediyor. Gördüklerinizi bize ihbarda bulunarak destek verebilirsiniz" dedi.

Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle kahvehanede Huzur Toplantısı’nda bir araya gelen Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, mahallelinin taleplerini dinledi. Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlara ihbarda bulunmaları çağrısında bulunan Ayhan, "Uyuşturucuyla ilgili duyduğunuz gördüğünüz her şeyden bizi haberdar ediniz. Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) üzerinden bize yaptığınız tüm ihbarlar gizli tutulur. Eğer uyuşturucu ile ilgili bazı şeyleri görmezden gelirseniz, bir gün bu sorunla kendi aileniz de karşılaşabilir. Uyuşturucuyla mücadelede tüm tedbirlerimizi aldık, operasyonlarımız devam ediyor. Gördüklerinizi bize ihbarda bulunarak destek verebilirsiniz" dedi.

Toplantıya mahalle muhtarı Rıza Ürütükçü, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.