Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Kariyer Söyleşilerinin ikincisi olarak "Tarih Alanında Kariyer Yapmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in katılımıyla Nedime Hanım Konağı’nda gerçekleştirilen "Tarih Alanında Kariyer Yapmak" konulu söyleşide Tarih bilimi, Tarih alanında kariyer, Çanakkale Savaşları, Çanakkale’nin geçmişten günümüze tarihi ve kültürel değerleri, Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın faaliyetleri konuları ele alındı.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, söyleşiye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.