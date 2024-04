Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın, hem Türkiye’nin hem dünyanın çok büyük bir buluşma noktası olmaya devam ettiğini ve bu yıl Tarihi Alan’a 5 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale Ruhu’nu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

"Türk milletinin kalbi Çanakkale’de çarpıp duruyor"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek istediklerini söyledi. Tarihi Alan’ın hem Türkiye’nin, hem de dünyanın bir buluşma noktası haline geldiğini belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Tarihi Alan her yıl olduğu gibi, bu yıl da büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. 2023 yılında yaklaşık 4 milyon civarında ziyaretçiyi Çanakkale Tarihi Alan da misafir etmiştik. Bu yıl tahminlerimiz 5 milyon civarında ziyaretçinin Çanakkale Tarihi Alan da ziyaret gerçekleştireceği yönünde. Zaten Türk milletinin kalbi Çanakkale’de çarpıp duruyor. Çanakkale deyince Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar ve hemen hemen her evde mutlaka Çanakkale gündem olur. Çanakkale hepimizin ortak değeri ve Çanakkale bizim Çanakkale’miz. Çünkü her memleketten, her aileden, her evde mutlaka Çanakkale Savaşı ile alakalı ya bir şehit ya bir gazi çıkmıştır. Dolayısıyla Çanakkale her bir memleketin köşesinde mutlaka gündem olmaktadır. Çanakkale Ruhu Türk milletinin kalbinde, beyninde, DNA’sında, kromozomların da vardır, var olacaktır. Çanakkale sevgisi Türk milletinin evlatlarının da Çanakkale’ye koşarak gelmelerine vesile oluyor. Çanakkale Ruhunu hissetmelerini sağlıyor. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak burada gelen ziyaretlerimizin Çanakkale Ruhunu daha iyi hissetmeleri, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, daha iyi anlamaları, Çanakkale Savaşlarını daha idrak etmelerini, Çanakkale ruhu denen yüksek karakterli duruşunu daha iyi gömmelerini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

"Çanakkale Tarihi Alan dünyada en çok ziyaretçi alan açık hava müzesi haline gelecek"

Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir hayallerinin olduğunu da ifade eden Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bir gün gelecek Çanakkale’yi, Tarihi Alan’ı görmeyen, Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyen Türk evladı kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları Çanakkale’ye gelip buradaki bu ruhu, bu atmosferi yaşayacaklar. Yabancı misafirlerimizi de burada ağırlamak istiyoruz. Özellikle son dönemler de çok fazla sayıda yabancı ziyaretçi Çanakkale Tarihi Alan’a gelmeye başladı. Özellikle son yapmış olduğumuz çalışma olan su altı parkı ile alakalı dalış meraklısı yabancı misafirlerimiz de daha fazla gelmeye başladı. Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye’nin, hem de dünyanın çok büyük bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Çanakkale tam bir barış kenti, esenlik kenti, huzur kenti. Çanakkale Tarihi Alan da tam bir huzur hakim. Doğa dokusu, bozulmamış tarihi atmosferi, yok olmamış özgün yapıları, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve tabii ki dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi oluyor, olmaya devam ediyor. Çok yakın bir zaman içerisinde tahmin ediyorum ve diliyorum ki ve iddiamız odur ki Çanakkale Tarihi Alan dünyada en çok ziyaretçi alan açık hava müzesi haline gelecek. Her gün artan bir ziyaretçi trafiğimiz zaten var. Çok da ilgi var. Hem Çanakkale’ye olan sevgi hem de Çanakkale Tarihi Alan da yapılanlar, müzeler, siperler, yeni şehitlikler, diğer aktivitelerle birlikte insanlarımız Çanakkale’de daha anlamlı, dolu zamanlar geçiriyorlar” diye konuştu.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri sonrası ziyarete uygun hale geldiğini de kaydeden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“İklim müsait hale geldi. Hızlı bir ziyaretçi akını başladı. Zannediyorum ki Nisan, Mayıs ayları ile beraber zirveye çıkar, yaz boyunca devam eder. Hayalimiz, amacımız, niyetimiz 12 ay boyunca Çanakkale Tarih Alan’a yayılmış bir ziyaretçi trafiği, bir hareketlilik istiyoruz. Biz onları Çanakkale’de bekliyor olacağız. Vatandaşlarımız Çanakkale’ye geldikçe daha anlamlı oluyor. Tarihi Alana ne kadar çok ziyaretçi gelirse, özellikle gençlerimiz gelirse daha anlamlı, kıymetli oluyor. O yüzden biz memleketin bütün evlatlarını, Türkiye Cumhuriyeti’mizin bütün vatandaşlarını, memleketin dört bir tarafında yaşayan insanlarımızı Çanakkale’ye davet ediyoruz ve bekliyoruz. Çanakkale ruhunu hep beraber hissedelim, teneffüs edelim. Çanakkale’yi görmek insanın hayatını anlamlı hale getiriyor. Çanakkale‘yi görmemek bence insan hayatındaki büyük bir eksikliktir. Görmek isteyenleri bu eksikliklerini tamamlamak isteyenlere Çanakkale’de ağırlamak istiyoruz. Çok farklı bir atmosfer, çok yüksek şuurun gerektirdiği kahramanlığı göstermiş o insanların yattığı müstesna topraklar ziyaretçilerini bekliyor Çanakkale’de buluşmak üzere.”