Motorin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş artarak yeniden 50 liranın üzerine çıktı.

Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. 26 Haziran’da benzine 2 lira 68 kuruş, motorine ise 4 lira 6 kuruş indirim yapılmış, bu gelişme tarihin en büyük indirimi olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu düşüş, sadece kısa bir süreliğine pompaya yansıdı.

Yeni zamla birlikte motorin fiyatları bir kez daha yükselirken, benzin fiyatlarında da artış beklentisi gündemde. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. Bu hesaplamada Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru temel alınıyor. Belirlenen fiyat değişimleri doğrultusunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.