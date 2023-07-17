2014 yılında büyük bir yangın geçirerek harap olan Kortel Konağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışması yapılarak yeniden inşa ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Eski müderrislerden Hacı Ahmet Hilmi Efendi’ye ait olan ve “Kortel Konağı” olarak tanınan tarihi yapı mülk sahipleri tarafından, “Kamu Yararına” kullanılmak üzere 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağışlandı. Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı sınıfındaki Kortel Konağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak rekonstrüksiyon çalışması yapılarak yeniden inşa ediliyor.

YANGINDA HASAR ALDI

İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nde bulunan ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı sınıfındaki Kortel Konağı, sahibi olan aile mensupları Av. Zehra Nuran Kortel ve Zehra Kuteyla Kortel tarafından 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlandı. Osmanlı Dönemi’nin önemli şahsiyetlerinden Müderris Hacı Ahmet Hilmi Efendi’ye ev sahipliği yapmış olan tarihi konak, 2014 yılında büyük bir yangın geçirmiş ağır bir hasar almıştı.

Büyükşehir Belediyesince projelendirme çalışmaları tamamlanan tarihi yapı yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca aslına uygun bir şekilde rekonstrüksiyon çalışması başlatıldı. Tarihi yapının ahşap konstrüksiyon imalatı yapılıyor. Ardından çatı imalatları yapılacak. Yangından dolayı harap olan 270 metrekarelik Kortel Konağı, küllerinden yeniden doğarak vatandaşların hizmetine sunulacak.