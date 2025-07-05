Fatih Eminönü’nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı’nda Fatih Belediyesi ve Vakfılar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Mısır Çarşısı 29’uncu Geleneksel Aşure Festivali’nde yaklaşık 20 bin kişiye aşure dağıtıldı.

İstanbul’da tarihi Mısır Çarşısı’nda muharrem ayı dolayısıyla dev kazanda pişirilen aşureler, yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi. Tarihi Mısır Çarşısı girişinde düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve vatandaşlar katıldı. Programda, protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

"Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin"

Vakıflar Genel Müdürlüğü organizasyonunda Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı esnaflarıyla birlikte aşure dağıttıklarını ifade eden Vali Davut Gül, "Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Yüzyıllardan bugüne kadar gelen bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan başta hayır sahipleri başta olmak üzere emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

"Aşure günümüz mübarek olsun"

Kaynatılan kazandaki farklı malzemelerin çokluk içerisindeki birliği temsil ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Aşure günümüz mübarek olsun. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve esnaflarımız sağ olsun. Mısır Çarşısı esnaflarımız aynı o Ahilik geleneğinden gelen bir kültürde bugün burada onların da desteğiyle kazanlar kaynadı. Bugün halkımızla turistler de yiyorlar. Tekrar kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Program daha sonra sona erdi.